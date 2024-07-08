Подмосковные спортсмены завоевали шесть наград на Спартакиаде учащихся по прыжкам в воду

Спортсмены из Подмосковья завоевали шесть медалей высшей пробы на XII летней Спартакиаде учащихся России по прыжкам в воду. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, спортсмен Спартак Гаркуша получил «золото» в дисциплине «трамплин 3 м (юноши)», в индивидуальных прыжках с вышки на 5, 7,5 и 10 метров, тандем Ильи Надеева и Спартака Гаркуши — в синхронных прыжках с вышки на 5, 7,5 и 10 метров и в синхронных прыжках с трамплина высотой 3 метра. Отметим, что соревнования проходили в Пензе во дворце спорта «Буртасы» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В них приняли участие 78 спортсменов из 13 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.