Подмосковные спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по плаванию

Спортсмены Подмосковья завоевали две золотые и одну серебряную медали на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Кирилл Беляев завоевал «золото» и титул национального чемпиона на дистанции 10 километров, аналогичную награду получил Александр Степанов, который стал чемпионом России в заплыве на 5 километров. Второе место на этой же дистанции занял Кирилл Беляев. Отметим, что соревнования проходили в Ростове-на-Дону в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.