Подмосковные спортсмены завоевали три награды на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

Подмосковные спортсмены завоевали одну золотую и две серебряные медали на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам (лыжероллеры). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Виктория Лукашева из истринской СШОР «Истина» завоевала «золото» в дисциплине «спринт» на дистанции 1,2 тысячи метров среди женщин, ее коллега Кристина Резцова получила серебряную награду в аналогичной дисциплине. Иван Кочетко из той же спортивной школы получил «серебро» на дистанции 1,2 тысячи метров среди мужчин. Отметим, что соревнования прошли в Санкт-Петербурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.