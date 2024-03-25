Подмосковные спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России по голболу
Фото: [Пресс-служба Минспорта МО]
Сборная Подмосковья завоевала золотую и бронзовую медали на первенстве России по голболу среди юниоров и юниорок до 19 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Спортсменки региона заняли первое место среди команд юниорок второй год подряд, «серебро» оказалось у Москвы, «бронза» — Нижегородской области. Лучшим бомбардиром турнира стала игрок подмосковной сборной Алиса Хрусталева. Кроме того, подмосковные спортсмены заняли третью ступень среди команд юношей. Первое место занял коллектив из Адыгеи, второе — Краснодарского края. Отметим, что соревнования проходили в Раменском городском округе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.