Подмосковные старшеклассники могут принять участие в олимпиаде по защите информации

Школьников Подмосковья8-11 классов приглашают принять участие в олимпиаде по защите информации Ugra CTF 2024. Об этом сообщают в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам нужно изучить информационные системы и извлечь из них информацию, которая плохо защищена. Задания разбиты по категориям, по ним можно понять с чем связана уязвимость: веб-технологии, криптография, форензика, стенография, разведка по открытым данным, бинарная эксплуатация, реверс-инжиниринг.

Отмечается, что Ugra CTF проводится в два этапа. В отборочном выступают команды из пяти школьников. В заключительный этап проходят участники с лучшим результатом и выступают индивидуально. Участники олимпиады получат электронные сертификаты. Представители лучших команд смогут поучаствовать в финальном этапе 30 марта. Лучшие участники финального этапа получат ценные призы.

Накануне губернатор Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии Прокуратуры Подмосковья.