Подмосковные теннисистки завоевали золотую медаль на летней Спартакиаде учащихся

Сборная Подмосковья одержала победу на соревнованиях по теннису в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменки Анна Пушкарева, Екатерина Тупицына и Дарья Корешкова стали лучшими в командных соревнованиях, они смогли обыграть представительниц Самарской области и Москвы. Отметим, что в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 17 регионов России, они прошли в Рязани в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.