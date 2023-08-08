Подмосковные велогонщицы выиграли награды международных стартов

В Ижевске состоялись Международные и Всероссийские соревнования по маунтинбайку. На счету гонщиков из сборной Московской области три медали, информирует пресс-служба регионального Минспорта.

Серебряной медалью в женском разряде награждена Александра Ушакова за второе место в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг». Ее подруга по команде Мирослава Белова финишировала третьей в этой же дисциплине в возрастной категории 13-14 лет. Еще одна бронзовая медаль получила подмосковную прописку благодаря юниорке Арине Паниной. Среди спортсменок 17-18 лет она оказалась на третьем месте в олимпийской дисциплине «кросс-кантри».

Ранее сообщалось, что подмосковная пищевая компания вышла на рынки Азии.