Подмосковная пищевая компания вышла на рынок Азии

Предприятие компании Viola, расположенного в деревне Ершово Одинцовского городского округа, в первом полугодии этого года увеличила объемы выпуска продукции и расширила экспортный рынок.

Как отмечает пресс-служба регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки, компания осуществляет деятельность в Подмосковье с 2009 года. Все это время предприятие в Одинцове активно развивается, обновляется ассортимент вкусной продукции — сыры, масло, йогурты и другое. Суммарный объем продаж продукции завода за первое полугодие составил почти 6,5 тысячи тонн.

При этом компания активно ведет внешнеэкономическую деятельность. Продукция под маркой Viola уже давно известна в странах СНГ и ближнего зарубежья. В этом году компания вышла на вьетнамский рынок.

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