Подмосковные волейболистки ведут борьбу за Кубок России

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» уверенно стартовал на предварительном этапе розыгрыша Кубка России, одержав три победы в трех матчах.

Коллектив, которым первый сезон руководит Андрей Ноздрин, вышел в стадию 1/16 финала, отмечает пресс-служба регионального Минспорта. Одержаны победы над командами «Тюмень» (3:0), «Атом-Курск» (3:0) и «Динамо-Анапа» (3:1). По словам наставника, первые официальные матчи позволили определить, над чем нужно поработать в ближайшее время.

«Заречье-Одинцово» основан в 1987 году. Клуб дважды выигрывал чемпионата России и шесть раз Кубок страны.

Ранее сообщалось, что подмосковный силач установил уникальный рекорд в Кисловодске.