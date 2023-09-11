Подмосковный силач установил уникальный рекорд в Кисловодске

Силач-экстремал из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил рекорд страны по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием до разрыва медицинских грелок.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, на Курортном бульваре Кисловодска в День города подмосковный богатырь международного движения «Сильнейшая нация мира» за 2 минуты 17 секунд протащил автомобиль весом более двух тонн на возвышенность под углом более 1,5 градуса на расстояние 44,4 метра. При этом Агаджанян одновременно надув до разрыва четыре медицинские грелки.

Русскому Халку пришлось тянуть транспорт наверх, а параллельное надувание медицинских грелок делало задачу максимально сложной. Фиксировало рекорд международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира», это достижение признано Международной федерацией стронгмена — «World Strongman».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье продлена экологическая акция по переработке фруктов.