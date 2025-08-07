Подмосковные журналисты и блогеры смогут побороться за 1 млн рублей в рамках «Голоса региона»

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пригласил подмосковных журналистов, блогеров и медиаспециалистов стать участниками премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» в номинации «Голос региона». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Подать заявку можно до 17 августа по ссылке. Это могут сделать представители разных профессий, работающие в региональных СМИ, а также авторы, ведущие собственные медиапроекты в возрасте от 18 до 35 лет. К медиапроектам относятся цикл телепередач или видеороликов, статьи, блоги и видеоблоги, новостные каналы, подкасты, сайты и не только, опубликованные в период с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года. Помимо этого, можно представить коллективный проект.

«Партнерство с премией «ШУМ» даст возможность еще большему числу талантливых медиатворцов заявить о себе на всю страну, представить свои идеи и проекты в профессиональном сообществе», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Победители номинации «Голос региона» получат признание профессионального медиасообщества и денежный приз. За первое место предусмотрено вознаграждение в размере 600 тыс. рублей, за второе — 300 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей.

«Надеемся, что определим лучших медиаспециалистов и поощрим молодых журналистов, блогеров и авторов медиапроектов», – рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Организаторами премии выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области в лице АНО «Молодежный центр „ШУМ“», партнер — президентская платформа «Россия — страна возможностей». Мероприятие реализуют в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.