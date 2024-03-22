Подмосковных школьников приглашают принять участие во Всероссийской акции «Семейные традиции»

Уже в конце следующей недели школьники из Подмосковья смогут поучаствовать во Всероссийской акции «Семейные традиции», которая приурочена к Году семьи и направлена на популяризацию традиций народов России. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для участия необходимо будет записать семейный видеоролик в одной или нескольких номинациях на выбор: «Традиционное пение», «Традиционный танец», «Игра на традиционных музыкальных инструментах», «Традиционная кухня», «Традиционные ремесла» и опубликовать в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции члены жюри выберут пятьдесят наиболее интересных работ, которые будут опубликованы там же на портале.

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