Подмосковный атлет отличился на чемпионате России по современному пятиборью
Фото: [Московская академия современного пятиборья]
Егор Громадский из подмосковного ЦСП по олимпийским видам спорта в труднейшей борьбе сумел завоевать серебро чемпионата страны по современному пятиборью, который состоялся в Москве.
23-летний атлет неудачно прошел первый вид соревнований. Одержав в фехтовании 18 побед в 35 поединках, он занимал лишь 11-е место. Но затем Егор сумел переломить ситуацию за счет хороших результатов в конкуре, плавании и беге/стрельбе. В итоге он всего на пять очков отстал от победителя Александра Лифанова из Самарской области, отмечает пресс-служба регионального Минспорта. Бронзовым призером стал Петр Борщев из Ростовской области.
Успех Егора Громадского разделяет тренер Сергей Шуин.
Ранее сообщалось, что сборная Коломны выиграла Кубок губернатора Московской области по велоспорту.