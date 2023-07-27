Подмосковный атлет отличился на чемпионате России по современному пятиборью

Культура и спорт

Фото: [Московская академия современного пятиборья]

Егор Громадский из подмосковного ЦСП по олимпийским видам спорта в труднейшей борьбе сумел завоевать серебро чемпионата страны по современному пятиборью, который состоялся в Москве.

23-летний атлет неудачно прошел первый вид соревнований. Одержав в фехтовании 18 побед в 35 поединках, он занимал лишь 11-е место. Но затем Егор сумел переломить ситуацию за счет хороших результатов в конкуре, плавании и беге/стрельбе. В итоге он всего на пять очков отстал от победителя Александра Лифанова из Самарской области, отмечает пресс-служба регионального Минспорта. Бронзовым призером стал Петр Борщев из Ростовской области.

Успех Егора Громадского разделяет тренер Сергей Шуин.

Ранее сообщалось, что сборная Коломны выиграла Кубок губернатора Московской области по велоспорту.

Актуально
Подмосковье