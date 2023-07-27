Сборная Коломны выиграла Кубок губернатора Московской области по велоспорту
Фото: [Комитет по культуре и спорту, городской округ Орехово-Зуево]
Спортсмены из Коломны стали обладателями главного приза губернаторских соревнований по велоспорту.
В борьбе за трофей учитывались результаты в трех дисциплинах —BMX-классик, кросс-кантри и BMX-фристайл. Коломенцы прошли все этапы наиболее стабильно и заслуженно вышли в победители общего зачета. Вслед за ними в призовой тройке расположились команды Сергиева Посада и Электростали.
Пресс-служба регионального Минспорта напоминает, что в программу губернаторских состязаний включены первенства по 23 видам спорта, в том числе четыре турнира для инвалидов.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Волоколамске пенсионерки устроили лесной футбол.