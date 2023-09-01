Подмосковный балетмейстер Вячеслав Гордеев награжден орденом

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов вручил худруку Московского областного государственного академического театра «Русский балет» Вячеславу Гордееву орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Высокой награды балетмейстер удостоен за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, говорится в Указе Президента России.

«Желаю больших творческих успехов, аншлагов театру и новых премьер», — отметил Василий Кузнецов.

Знак Московской областной Думы, за вклад в развитие законодательства I степени Вячеславу Гордееву вручил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Для гостей торжественной церемонии артисты театра представили балет Людвига Минкуса «Дон Кихот» в новой хореографической редакции Вячеслава Гордеева.

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» был создан в 1981 году, как ансамбль классического балета при Московской областной филармонии. Спустя три года руководителем коллектива стал народный артист СССР Вячеслав Гордеев. В 1989 году труппа была преобразована в театр под названием «Русский Балет». В настоящий момент в афише театра 23 спектакля.

Ранее сообщалось, что в подмосковных парках пройдут концерты фестиваля кавер-версий хитов.