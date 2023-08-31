В подмосковных парках пройдут концерты фестиваля кавер-версий хитов
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В подмосковных парках в субботу состоятся прощальные концерты фестиваля «На одной волне».
Кавер-группы исполнят отечественные хиты в пяти городских округах Подмосковья: Ступино, Мытищи, Подольск, Реутов и Химки, отметили в региональном Министерстве культуры и туризма.
Первый этап проекта проходил с апреля по май 2023 года в 24 городских округах, его посетили более 17 тысяч человек. Второй этап начался 19 августа. Всего за вторую волну фестиваля живая музыка прозвучала в 20 округах.
Ранее сообщалось, что Московская область вышла в лидеры по экспорту сыра и творога.