В подмосковных парках пройдут концерты фестиваля кавер-версий хитов

В подмосковных парках в субботу состоятся прощальные концерты фестиваля «На одной волне».

Кавер-группы исполнят отечественные хиты в пяти городских округах Подмосковья: Ступино, Мытищи, Подольск, Реутов и Химки, отметили в региональном Министерстве культуры и туризма.

Первый этап проекта проходил с апреля по май 2023 года в 24 городских округах, его посетили более 17 тысяч человек. Второй этап начался 19 августа. Всего за вторую волну фестиваля живая музыка прозвучала в 20 округах.

Ранее сообщалось, что Московская область вышла в лидеры по экспорту сыра и творога.