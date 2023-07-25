Подмосковный бегун выиграл уникальное соревнование в Суздале

Более пяти тысяч бегунов собрал в старинном Суздале традиционный ультрамарафон Golden Ring Ultra Trail 100. Победителем на одной из дистанций стал Антон Нестеренко из Солнечногорска.

Подмосковный спортсмен быстрее всех преодолел трейл-забег по пересеченной местности на 80 км со временем 6 часов 48 минут 24 секунды, информирует пресс-служба регионального Минспорта. Солнечногорец уже давно успешно проявляет себя на трассах с природным рельефом. Так, на его счету победы в таких известных соревнованиях, как Zuratkul Fest, Crazy Owl 50 Zavidovo и других.

Ранее сообщалось, что в юбилейном подмосковном хоккейном турнире на призы Овечкина сыграют 12 команд.