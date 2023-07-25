В юбилейном подмосковном турнире на призы Овечкина сыграют 12 команд
Фото: [Пресс-служба Минспорта МО]
Арена имени Владимира Петрова в Красногорске станет местом проведения пятого по счету турнира юношеских команд «Кубок Александра Овечкина».
За призы от великолепного мастера хоккея в августе сразятся 12 коллективов из восьми регионов, сообщает пресс-служба регионального Минспорта. На лед выйдут ученики спортшкол ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», подмосковного «Витязя» и других. Чтобы выявить победителя потребуется шесть дней.
По завершении финала пройдет гала-матч с участием команды «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров. Получено согласие на игру от Вячеслава Фетисова, Валерия Каменского, Евгения Малкина, Ильи Ковальчука и других знаменитостей.
«Кубок Александра Овечкина 2023», напомним, стартовал с киберспортивного турнира по хоккею. Его призовой фонд — один миллион рублей. Финалисты, помимо призовых, смогут провести матч по киберхоккею с Александром Овечкиным.
Ранее сообщалось, что с начала года в Подмосковье начали строить 18-й детский сад.