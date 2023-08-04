Подмосковный борец завоевал медаль первенства мира по греко-римской борьбе

В Стамбуле на первенстве мира по греко-римской борьбе для спортсменов до 17 лет бронзовой награды удостоился Мингиян Горяев из подмосковной СШОР по единоборствам.

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, в матче за третье место в весовой категории до 60 кг наш борец уверенно одолел Варуна Варуна из команды Индии (15:6).

Мингиян Горяев занимается греко-римской борьбой с 6 лет. Право выступить в Стамбуле он получил благодаря победе на первенстве России.

В Подмосковье задержана девушка, которая собиралась поджечь военкомат.