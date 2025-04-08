Подмосковный фигурист бросил партнершу по СМС после полутора месяцев работы

Фигурист из Московской области Артем Фролов расстался со своей партнершей по танцевальному дуэту Софьей Тютюниной по СМС. Об этом РИА Новости рассказал тренировавший пару Денис Самохин.

Он отметил, что спортсмен покинул его группу.

«Я не хочу обсуждать молодого человека, который сезон был недоволен и хотел расстаться с одной партнершей, а потом по СМС кидает другую, с которой они договорились и которая ему доверилась, работала полтора месяца с полной отдачей. Видимо, поколение такое сейчас», — сказал Самохин.

Ранее Артем Фролов выступал в дуэте с Анной Коломенской. Дуэт многообещающе начинал на юниорском уровне, завоевав серебро на первенстве России. В минувшем сезоне, перейдя на взрослый уровень, пара стала 13-й на чемпионате России.

После этого 18-летняя Коломенская решила завершить спортивную карьеру и полностью посвятить себя учебе в МГУ. 22-летнему Фролову подыскали новую партнершу, Софью Тютюнину, которая в конце сезона также осталась без партнера.

Ранее стало известно, что подмосковная фигуристка Елена Костылева подготовила новые программы на будущий сезон.