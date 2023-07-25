Известный подмосковный футбольный клуб сменил название

Футбольный клуб «Сатурн» из Раменского теперь называется «Леон Сатурн». Смена названия связана с пролонгацией соглашения о сотрудничестве с букмекерской конторой «Леон».

Как информирует пресс-служба подмосковного клуба, название делового партнера пройдет интеграцию и в стадион, на котором проводятся тренировки и домашние матчи.

Команда мастеров под названием «Снайпер» была организована в Раменском в 1946 году. С тех пор она несколько раз меняла название. В 2023 году генеральным директором клуба был назначен экс-капитан сборной России Роман Широков (выступал за «Сатурн» в 2005 году), а главным тренером стал Олег Кононов, хорошо известный по работе в московском «Спартаке» и «Краснодаре».

Ранее сообщалось, что подмосковный бегун выиграл уникальное соревнование в Суздале.