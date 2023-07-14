Подмосковный гребец выиграл медаль Открытого чемпионата Белоруссии

Представитель подмосковного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Роман Ломачев поднялся на пьедестал почета в Бресте, где прошел Открытый чемпионат Белоруссии по гребному спорту.

В гонке двоек распашных без рулевого на 2000 метров Ломачев с калужанином Алексеем Воробьевым завоевал серебро, пропустив вперед только экипаж хозяев соревнований. Подготовил подмосковного гребца тренер Александр Стреляев.

Роману Ломачеву 31 год. С 2014 года входит в состав национальной сборной. В коллекции его наград есть медаль чемпионата Европы-2016.

Ранее сообщалось, что подмосковный участник СВО пришел на помощь пострадавшему в автоаварии.