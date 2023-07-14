Подмосковный участник СВО пришел на помощь пострадавшему в автоаварии

Около Кстово один из автомобилей слетел с дороги и несколько раз перевернулся. Свидетелем ЧП стал отпускник Лев Макеев. Он не растерялся, кинулся к авто, помог выбраться из него водителю, оказал ему медицинскую помощь и предотвратил взрыв машины. Затем Лев вызвал бригаду скорой помощи и дождался ее прибытия.

В настоящее время сержант, обладатель крапового берета Макеев продолжает службу в центре специального назначения «Витязь».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве завершается модернизация центральной библиотеки.