Подмосковный яхтсмен выиграл чемпионат России

Сергей Комиссаров из Долгопрудного завоевал золотую медаль на чемпионате России в олимпийских классах яхт, информирует пресс-служба регионального Минспорта.

Призер чемпионата Европы-2012 и участник Олимпийских игр в Рио-2016 и Токио-2020 на соревнованиях, которые прошли в Тольятти, по итогам десяти гонок стал лучшим в классе «Лазер-стандарт». Вслед за Комиссаровым в призовой тройке москвич Максим Николаев и крымчанин Кирилл Терешкин.

Добавим, подмосковный яхтсмен ведет подготовку с помощью ЦСП по олимпийским видам спорта Московской области и СШОР по летним видам спорта.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей.