В Подмосковье пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей

Во время рейдов инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру. Кроме того, отработка будет проходить отдельными группами нарядов ДПС.

Министерство транспорта и Госавтоинспекция Подмосковья обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. По фактам совершения правонарушений или неправомерных действиях сотрудников полиции вы можете обратиться по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-70-66.

Ранее сообщалось, что Мособлконтроль проверил, как сельские предприятия используют технику.