Подмосковный клуб стал победителем чемпионата России по индорхоккею

Команда из Подмосковья «Динамо-Электросталь» досрочно обеспечила себе победу в чемпионате России по индорхоккею , не проиграв ни одного матча. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что спортсмены обеспечили себе чемпионство еще во второй игровой день второго тура. Электростальцы прошли турнир без единого поражения, набрав максимальное количество очков из возможных. Данный трофей стал для них пятым подряд.

Лучшим игроком чемпионата был признан игрок подмосковной команды Сергей Лепешкин. Еще один игрок «Динамо-Электросталь» — Никита Дворецкий — подучил награду как лучший бомбардир турнира.

Примечательно, что еще одна команда из Подмосковья КСШОР «Электросталь», которая является дебютантом данного турнира, заняла пятое место.

В минувшие выходные губернатор Андрей Воробьев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным, жителями, легендами и любителями футбола и хоккея открыли на территории стадиона «Авангард» два спортивных объекта.