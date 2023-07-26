Подмосковный конный клуб посетил президент Международной федерации тентпеггинга

Тентпеггинг — это одна из древних и зрелищных дисциплин конного спорта. Смысл состязания в том, что всадник на скаку должен проколоть и поднять находящийся на земле колышек (пег) с помощью копья или сабли. В России эта дисциплина начала активно развиваться благодаря энтузиастам из Лыткарина.

Гость вместе с председателем местного Совета депутатов Евгением Серегиным и главой округа Константином Кравцовым ознакомился с конной базой, фермой по разведению мини-хорсов, внимательно понаблюдал за тренировкой подмосковных наездников. По итогам визита Мохаммед Исса Аль Файруз высоко оценил перспективы клуба «Созидатель».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружен редкий гриб.