В Подмосковье обнаружен редкий гриб

На территории природного резервата «Долина реки Вяземки» в Одинцовском городском округе ученые обнаружили трутовик разветвленный. Этот гриб внесен в Красные книги РФ и региона.

Трутовик разветвленный, несмотря на то, что считается съедобным грибом, за его сбор предусмотрена административная ответственность, предупреждают в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Ранее сообщалось, что династия педагогов из Можайска выиграла областной конкурс.