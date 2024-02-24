Отмечается, что данное мероприятие прошло в формате телемоста. В нем приняли участие свыше пяти тысяч человек из тридцати восьми регионов России, а Южной Осетии, Замбии, Нигерии. С самого утра на площади работали интерактивные зоны, нацеленные на пропаганду здорового образа жизни, в которых мог принять участие каждый желающий.

С приветственным словом от имени главы муниципалитета Дмитрия Волкова к участникам и гостям спортивного действа обратилась замглавы округа Наталья Тимошина и пожелала бодрости духи и отличного настроения.

Кульминацией фестиваля стало массовое обливание водой на всех площадках по всей России и за ее пределами. А всего в обливании приняли участие свыше двух с половиной тысяч тысяч человек и из них — свыше ста шестидесяти красногорцев.

«Мы делаем шоу, с музыкой и при этом обливаемся. Многие втягиваются и присоединяются к нашим поездкам в купель каждые выходные», — рассказал руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным открыл на территории стадиона «Авангард» в Домодедово полноразмерный футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом.