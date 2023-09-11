Подмосковный музей-заповедник принимает участие в выставке «Святые жены»

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева начала работу выставка «Святые жены». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Святые жены прославляются в разных чинах святости — праведные жены, пророчицы, равноапостольные жены, благоверные княгини и царицы, диакониссы, великомученицы, мученицы, преподобные, блаженные.

Две иконы на выставку предоставил Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник: «Преподобная Евфросиния Полоцкая» (конец XIX в.) и «Избранные святые, предстоящие Богоматери Знамение» в драгоценном окладе (1650–1660-е гг.). Второй образ имеет особую историческую ценность, поскольку он предположительно стал вкладом в Троице-Сергиев монастырь царя Алексея Михайловича.

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