Подмосковный Наро-Фоминск отлично организовал первенство России по вольной борьбе

В наро-фоминском спорткомплексе «Нара» состоялось первенство России по вольной борьбе среди спортсменов до 24 лет. Оно стало основным этапом отбора перед первенством мира U-23, которое пройдет в конце октября в Албании.

На ковер выходили 400 борцов со всей страны. Гости Подмосковья единодушно отмечали высокий уровень организации турнира, комфортабельные условия для состязаний и проживания. ​В одной из самых конкурентных весовых категорий (до 70 кг) золото завоевал подмосковный атлет Иналбек Шериев. В самом тяжелом весе (до 125 кг) серебро досталось его товарищу по областной спортивной школу олимпийского резерва по единоборствам Артему Пуховскому.

Ранее сообщалось, что хореографический коллектив из подмосковного Подольска выступит в престижном телеконкурсе.