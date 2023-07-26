Подмосковный парк высоко оценили на международной премии в области архитектуры и дизайна

Парку «Веретьево» из подмосковного Талдома присудили золотой диплом XVII международного конкурса архитектуры и дизайна «Евразийская Премия». Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

Напоминаем, что данный парк был создан архитектором Александром Бродским. В нетронутый болотный ландшафт на территории в семь гектаров удалось органично вписать многочисленные архитектурные арт-объекты. А благодаря зафиксированным над землей экотропам парк доступен для прогулок в любое время года, даже во время проливных дождей и в половодье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье постоянно растет посещаемость парков.