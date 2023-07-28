Подмосковный пловец выиграл Кубок России

В Казани проходит розыгрыш Кубка России по плаванию. На дистанции 800 метров кролем победу праздновал подмосковный спортсмен Александр Степанов, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

20-летний представитель областного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта финишировал с результатом 7 минут 49,86 секунды. Серебряный призер Кирилл Мартынычев из Санкт-Петербурга отстал на четыре секунды (7:53.96). Бронза досталась москвичу Александру Егорову (7:59.32).

Победа Степанова выглядела ожидаемой. В этом сезоне на апрельском чемпионате страны на этой же дистанции он установил рекорд России (7:42,47), а в июне на первенстве страны на открытой воде выиграл три марафонских заплыва.

Ранее сообщалось, что в выходные на спортивно-культурные фестивали в Подмосковье можно доехать бесплатно.