Подмосковный росгвардеец отличился на турнире по силовому экстриму

Соревнование состоялось на стадионе «Труд» в Серпухове. В финальной стадии получили право выступить 30 лучших атлетов из 30 городов. В программу турнира вошли нестандартные силовые упражнения — поднятие на скорость четырех штанг весом от 160 до 220 килограммов, удержание на вытянутых руках в вертикальном положении двух мечей весом по пять килограммов, поднятие над головой гантели 55 килограммов два раза, буксировка автомобиля и другие.

По результатам состязаний подмосковный росгвардеец вошел в десятку лучших.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтировано более 40 светофоров.