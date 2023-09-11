Подмосковный росгвардеец отличился на турнире по силовому экстриму
Фото: [Росгвардия МО]
Сотрудник Клинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области прапорщик полиции Андрей Муратов принял участие в финале всероссийских соревнований по силовому экстриму «Сила дворов».
Соревнование состоялось на стадионе «Труд» в Серпухове. В финальной стадии получили право выступить 30 лучших атлетов из 30 городов. В программу турнира вошли нестандартные силовые упражнения — поднятие на скорость четырех штанг весом от 160 до 220 килограммов, удержание на вытянутых руках в вертикальном положении двух мечей весом по пять килограммов, поднятие над головой гантели 55 килограммов два раза, буксировка автомобиля и другие.
По результатам состязаний подмосковный росгвардеец вошел в десятку лучших.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтировано более 40 светофоров.