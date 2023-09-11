В Подмосковье отремонтировано более 40 светофоров

В региональном Минтрансе сообщили, что работы провели на 37 трассах для снижения аварийности по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как отметили в ведомстве, светофор — один из элементов регулирования движения. Чтобы поддерживать его в рабочем состоянии специалисты ежегодно проверяют его исправность. На сегодняшний день ремонт провели в 20 городских округах — Котельниках, Воскресенске, Серпухове, Раменском, Домодедове, Фрязине, Сергиевом Посаде, Чехове.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках отлично подготовились к экологической акции по посадке деревьев.