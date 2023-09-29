Подмосковный Серпухов приглашает на областную выставку художников

В музейно-выставочном центре Серпухова проходит межрегиональная выставка «Осенний вернисаж». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Экспозиция проходит в округе традиционно раз в год и дает возможность познакомиться с творчеством художников Подмосковья. В этот раз представлены работы мастеров живописи, скульптуры, графики из Серпухова, Протвино, Пущино, Чехова, а также Москвы и Тулы.

Выставка завершится через две недели. Подробности на сайте выставочного центра.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье реставрируют культурный объект федерального значения.

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