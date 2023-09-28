В Подмосковье реставрируют культурный объект федерального значения

Объект расположен в Пушкинском городском округе. В настоящий момент здесь выполняются масштабные работы по реставрации стен, перекрытий, полов, столярных заполнений, восстановлению кровли. Качество не вызывает нареканий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.