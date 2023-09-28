В Подмосковье реставрируют культурный объект федерального значения
Фото: [Главное управление культурного наследия МО]
Главное управление культурного наследия Московской области проинспектировало ход реставрации объекта федерального значения «Усадьба и Дом-музей «Мураново» (Храм Спаса Нерукотворного).
Объект расположен в Пушкинском городском округе. В настоящий момент здесь выполняются масштабные работы по реставрации стен, перекрытий, полов, столярных заполнений, восстановлению кровли. Качество не вызывает нареканий.
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