В Подмосковье продлена экологическая акция по переработке фруктов

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области приняло решение о продлении акции до конца сентября акции «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!»

Традиционно август и сентябрь является урожайными месяцами для плодовых деревьев. Как отмечает министр регионального ЖКХ Антон Велиховский, в этот период ежегодно фиксируется рост количества органических отходов, в среднем на 10 процентов.

Большой урожай нередко приводил к образованию навалов на контейнерных площадках по всей территории области. Во избежание этой проблемы региональные операторы расставили специальные бункера для сбора фруктов и ягод. Все адреса можно найти на их сайтах. Также бункеры установлены на площадках для сбора КГО проекта «Мегабак».

На сегодня собрано более 1500 кубометров органики — это около 750 тонн. Все органические остатки урожая, собранные в ходе акции будут отправлены на переработку и пойдут на подкормку животных или производства компоста.

Ранее сообщалось, что в Коломенском округе Подмосковья завершился ремонт региональной дорожной сети.