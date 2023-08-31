Подмосковный спортивный инструктор вошел в Книгу рекордов России

Инструктор из спортшколы Котельников Ирина Ермакова приняла участие в забеге на берегу Баренцева моря с участием 900 человек.

Событие удостоилось занесения в Книгу рекордов России как самый массовый забег в Заполярье. Участникам приходилось покорять сопки и преодолевать болота. У Ирины маршрут в итоге оказался длиной 56 километров, который она прошла за 11 часов без 14 секунд. Отметим, что с этой дистанции сошли почти половина человек.

Ирина Ермакова — инструктор по спорту спортивной школы «Котельники», пейсмейкер гонок на длинные дистанции, мастер спорта международного класса по парашютному спорту. На ее счету 1342 прыжка. Она была абсолютной чемпионкой СССР 1990 года.

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