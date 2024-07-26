Подмосковный спортсмен занял первое место на Кубке России по плаванию

Подмосковный спортсмен Александр Степанов занял первое место на Кубке России по плаванию. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он показал лучший результат в заплыве на 800 метров вольным стилем. На втором месте оказался пловец Кирилл Мартынычев из Санкт-Петербурга, на третьем — Савелий Лузин из Свердловской области. Награда стала четвертой в копилке областной сборной. Отметим, что соревнования проходят в Екатеринбурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.