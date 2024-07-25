Подмосковный спортсмен завоевал вторую награду на Кубке России по плаванию

​Подмосковный спортсмен Роман Акимов завоевал вторую серебряную медаль на Кубке России по плаванию. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он стал вторым в заплыве на 400 метров вольным стилем. Первое место занял представитель Свердловской области, третье — Москвы. Накануне Роман Акимов завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем. Отметим, что соревнования проходят ​Екатеринбурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.