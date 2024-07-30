Подмосковный спортсмен завоевал золотую медаль на Кубке России по парусному спорту

Подмосковный яхтсмен Сергей Комиссаров завоевал золотую медаль в финале Кубка России и международных соревнований по парусному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что он стал лучшим в классе «лазер-стандарт». На втором и третьем месте соответственно оказались представители Санкт-Петербурга и Москвы. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 171 спортсмен из Московской, Ростовской, Самарской областей и других регионов России. Отметим, что турнир проходил в Санкт-Петербурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.