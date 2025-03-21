Подмосковный теннисист вышел во второй круг «Мастерса» в Майами
Теннисист Сафиуллин обыграл американца Бруксби на «Мастерсе» в Майами
Фото: [ATP Tour]
Российский теннисист из Московской области Роман Сафиуллин в первом круге турнира АТР серии «Мастерс» в Майами обыграл американца Дженсона Бруксби — 6:3, 3:6, 6:3.
Занимающий 71-е место в рейтинге АТР Сафиуллин встречался с теннисистом, занимающим 544-е место в мировой классификации. Встреча продлилась два часа 15 минут.
В следующем круге Сафиуллин встретится с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию.
Призовой фонд турнира в Майами в мужском одиночном разряде составляет $9,1 млн.
Ранее сообщалось, что созданный Новаком Джоковичем профсоюз собирается судиться сразу с четырьмя теннисными организациями.