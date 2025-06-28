Подмосковный «Витязь» исключен из КХЛ на пять сезонов

В пятницу, 27 июня, состоялось заочное заседание Совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на котором подмосковный «Витязь» был исключен из числа участников чемпионата по сезон 2029/2030 включительно, то есть на пять лет.

Молодежная команда «Русские Витязи» исключена из чемпионата МХЛ на один сезон.

С 15 июля все игроки «Витязя» станут неограниченно свободными агентами. В настоящее время клуб предпринимает попытки обменять игроков с действующими контракты на денежную компенсацию, чтобы рассчитаться с долгами.

По окончании сезона генеральный спонсор «Витязя» компания «Газпром трансгаз Москва» отказалась от финансирования команды. Нового инвестора подмосковный клуб не смог найти.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, какие игроки «Витязя» уже нашли себе новые команды.