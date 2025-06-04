Подмосковный «Витязь» останется в КХЛ благодаря приходу Романа Ротенберга
Mash на спорте: Ротенберг приведет в «Витязь» нового спонсора
Фото: [ХК «Витязь»]
Роман Ротенберг возглавит подмосковный «Витязь» и приведет с собой нового спонсора, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».
Накануне «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Витязь» снимется с чемпионата КХЛ из-за прекращения финансирования. По данным канала, компания «Газпром трансгаз Москва», нынешний спонсор подмосковного клуба, действительно планирует отказаться от финансирования «Витязя», но вместе с Ротенбергом придет новый спонсор. Что это за компания, не уточняется.
«Витязь», ранее игравший в Подольске и Чехове, в настоящее время базируется в Балашихе. В минувшем сезоне команда не попала в плей-офф, заняв десятое, предпоследнее, место на Западе.
Роман Ротенберг был снят с должности главного тренера петербургского СКА. Новым наставником армейцев назначен Игорь Ларионов.