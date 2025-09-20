Подольчанка Арина Герасимова завоевала серебро на первенстве мира по тайскому боксу

12-летняя Арина Герасимова из Подольска завоевала серебряную медаль на первенстве мира по тайскому боксу, которое проходило в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. В финальной схватке она встретилась с соперницей с Украины и продемонстрировала отличные навыки и самоотдачу, что принесло ей призовое место.

Арина выступала в весовой категории до 36 кг, она является ученицей гимназии № 7. Спортсменка занимается боксом уже три года и тренируется в клубе единоборств «Варяг», где получила навыки и подготовку для участия в столь значимых соревнованиях.

Достижение девочки — это результат ее упорного труда и стремления к победам. Впереди у спортсменки новые задачи, так как в ноябре ее ожидают крупные соревнования — первенство Европы, которое пройдет в Афинах, Греция. Арина готовится к новым вызовам и надеется показать столь же высокие результаты, достойные подольчанки.

