Подольские дзюдоисты завоевали путевки на чемпионат России

Дзюдоисты из подмосковного Подольска успешно преодолели сито отбора на чемпионат России, который осенью примет Кемерово. Право на участие в главном старте сезоне завоевали четверо воспитанников подольской спортивной школы.

Первыми путевки на чемпионат страны добыли на днях Дарья Захарова и Маруфжон Бобоев, ставшие победителями первенства Центрального Федерального округа в Рязани. Отметим, что Бобоев выполнил норматив мастера спорта и впервые выступит в соревновании лучших российских мастеров татами.

Заслуженный тренер России, президент подольской Федерации дзюдо и самбо Дмитрий Воробьев очень доволен результатами своих подопечных. По его словам, после небольшого отдыха спортсмены начнут подготовку к чемпионату страны.

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