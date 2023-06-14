Более 150 тысяч жителей Подмосковья в 2023 году улучшат жилищные условия после капитального ремонта
Фото: [Фонд капитального ремонта Московской области]
В Подмосковье активно реализуется программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Только в 2023 году более тысячи зданий станут красивыми, комфортными и безопасными.
Как отметили в Фонде капитального ремонта Московской области, жилищно-бытовые в скором времени условия улучшат более 150 тысяч жителей региона. В этом году замене подлежат 450 лифтов, кровля 130 многоквартирных домов, будут также отремонтированы фасады, фундаменты, системы газоснабжения и многое другое.
Контроль за работой ремонтников регулярно осуществляют специалисты областного Управления технического надзора капитального ремонта.
Адресная программа капремонта (https://fkr-mosreg.ru/) изложена на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.
Ранее мы сообщали, что в Подмосковье состоялся всероссийский семинар-лаборатория «Авторская сцена - 2023».