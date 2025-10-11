Подольские хоккеисты одержали победу над брянской командой в матче НМХЛ

Подольская хоккейная команда «Воевода» одержала уверенную победу в матче Национальной молодежной хоккейной лиги, обыграв команду «Брянск» со счетом 4:2. Эта игра стала показателем роста мастерства подольских спортсменов и их готовности к борьбе за высокие места в турнирной таблице.

Матч начался с активных атак подольчан, которые сразу же захватили инициативу. Уже в первом периоде хоккеистам «Воеводы» удалось создать серьезный перевес в счете. Первую шайбу в ворота брянской команды забросил Максим Янишевский, продемонстрировав технику владения клюшкой и точность броска. Вскоре его успех повторил Фрол Гомцян, увеличив преимущество подольской команды. После первого периода на табло красовался счет 2:0 в пользу «Воеводы».

Второй период продолжился в той же напряженной борьбе. Подольчане не снижали темп и продолжили создавать моменты у ворот соперника. Результатом их настойчивости стал гол Макара Маслова, который отправил третью шайбу в ворота брянской команды. Однако соперники не собирались сдаваться и смогли ответить двумя точными бросками, сократив разрыв в счете. После второго периода команды ушли на перерыв при счете 3:2.

Решающий третий период проходил в особенно напряженной борьбе. Брянские хоккеисты предприняли несколько опасных атак, стремясь сравнять счет, но надежная игра защиты «Воеводы» и уверенные действия вратаря не позволили им это сделать. Решающую точку в матче поставил форвард Михаил Алисов, забросив четвертую шайбу и установив окончательный счет 4:2 в пользу подольской команды.

Особого внимания заслуживает дебютная игра вратаря «Воеводы» Андрея Забавы, который был признан лучшим игроком матча. Молодой голкипер продемонстрировал уверенную игру, неоднократно спасая команду в критических моментах. Следующая игра подольской команды состоится 19 октября, когда «Воевода» на домашнем льду примет команду «Факел Ямал». Предстоящий матч обещает быть не менее напряженным и зрелищным.

