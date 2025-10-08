Музей боевой и трудовой славы школы № 24 Подольска одержал победу на всероссийском конкурсе
Фото: [t.me/podolskadm]
Музей боевой и трудовой славы школы № 24 Подольска одержал победу на всероссийском конкурсе среди школьных музеев «Знать, чтобы помнить». Об этом сообщили в администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого назвал лучшие школы региона.
В конкурсе принимали участие 2,3 тыс. музеев. В результате подольское учреждение победило в номинации «Лучший городской музей».
«Думаю, благодаря новым информационным технологиям, которые мы используем при создании проектов в своем музее, нам удалось сейчас войти в число лучших», — отметил учитель истории школы № 24, руководитель музея Константин Колесников.
